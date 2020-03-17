"Тікай". Вышел клип от графического дизайнера, работавшего со Свифт. Видео
Украинская певица Kler на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Тікай". Режиссер Trent Pazl из команды Алана Бадоева, работал над этим роликом вместе с 3D-художником Matthew Hunter, известным по работе над клипом Me! американской певицы Тейлор Свифт. "Нам хотелось создать разные альтер эго. Множество классных образов, в каждом из которых есть какая-то частичка меня", – прокомментировала премьеру певица.
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