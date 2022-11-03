  Тина Кароль исполнила песню "Чорнобривці" в Лос-Анджелесе и посвятила ее матерям украинских защитников. Видео

"Самый родной человек на земле – это мама. Украина – это женщина. И мужчины, которые сегодня защищают, ВСУ – это ее сыновья. Сыновья, которыми мы гордимся", – прокомментировала свое выступление в Facebook артистка.

Она назвала "Чорнобривці" легендарной песней легендарного народа.

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Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Музыку к песне "Чорнобривці" написал украинский композитор Владимир Верменич, слова – украинский поэт Николай Сингаевский.