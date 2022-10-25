Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает

"Этот зал – колыбель важных решений. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным Украине и миру", – написала она.
Артистка добавила, что не навязывает свой выбор 13-летнему сыну, но позволяет себе мечтать о том, чтобы его голос во благо Украины звучал громче ее.
Вениамин (2008) – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).