Тина Кароль показала 13-летнему сыну штаб-квартиру ООН и рассказала, о каком будущем для него мечтает

"Этот зал – колыбель важных решений. Пусть тебе, сын, хватит сил и мудрости быть полезным Украине и миру", – написала она.

Артистка добавила, что не навязывает свой выбор 13-летнему сыну, но позволяет себе мечтать о том, чтобы его голос во благо Украины звучал громче ее.