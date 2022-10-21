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21 октября, 2022
 
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"Оно, как кислота, разъедает сердце, мозг, желудок". 37-летняя Тина Кароль рассказала о своем одиночестве

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Тина Кароль: Одиночество никогда не исчезнет
Тина Кароль: Одиночество никогда не исчезнет
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 20 октября в своем Talegram-канале рассказала, как относится к чувству одиночества.

Она призналась, что научилась использовать его как инструмент для творчества.

"Одиночество никогда не исчезнет! Оно, как кислота, разъедает твое сердце, мозг, желудок, и где болит в груди – говорят, там живет душа. Нужно понять одно: если ты подвергаешься этому влиянию, тебя опустошает и разрушает, тебя стирает как личность, – написала 37-летняя артистка. – Сделай это одиночество инструментом, ключом к творчеству, стимулом к безудержной жажде желаемого результата". 

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Певица не замужем. Она сама воспитывает сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне.

Артистка не афиширует личную жизнь.

Теги: Тина Кароль, певица
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