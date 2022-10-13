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13 октября, 2022
 
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"Какие хорошенькие", "Это любовь". Тина Кароль обнародовала в сети приватное фото

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Тина Кароль поддерживает Украину, выступая с благотворительными концертами
Тина Кароль поддерживает Украину, выступая с благотворительными концертами
Фото: Тіна Кароль / Facebook

Украинская певица Тина Кароль 13 октября в Facebook разместила фото, на котором запечатлена на диване с домашним питомцем на руках.

"Только приватные фото", – написала артистка, оставив ссылку на свой Telegram-канал. Обнародованный снимок был опубликован там несколькими днями ранее, чем в Facebook.

"Это любовь", – отреагировали в сети.

"Какие хорошенькие", – написали поклонники.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/pfbid0347t5sJ7SyQ7pKtAwKsmD7Er5eGV4XjodfZUxsTbYUtHJdFF6bkZezBh9iw7jrQFyl

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.

Теги: Тина Кароль, певица
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