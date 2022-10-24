"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть

"Ничто так не губит красоту и тонус, как углеводы. Уменьшая их, получаешь результаты age control, – написала артистка. – Да, сложно держаться, когда постоянные стрессы, но сложнее смотреть на себя в зеркало когда там что-то, а не ты".

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) родилась в 1985 году в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.

В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

После нападения РФ на Украину Тина Кароль уехала в Польшу. За границей артистка выступала с благотворительными концертами в поддержку Украины. В частности, у нее были концерты в Польше, Японии, Франции и Великобритании.