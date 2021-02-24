Тина Кароль в топе и лосинах показала утреннюю тренировку

Украинская певица Тина Кароль позировала в зале со скакалкой в руках. Компанию ей составила кошка.

Украинская певица Тина Кароль 24 февраля разместила в Instagram Stories селфи-видео, которое записала во время утренней тренировки в спортзале.

Певица позирует в кадре на фоне панорамного окна в ярких оранжевых кроссовках, спортивном топе и лосинах со скакалкой в руках. Волосы артистки собраны в пучок на затылке.

Вместе с певицей в зале находится кошка.

"Прекрасного вам всего", – подписала короткое видео певица.

Скриншот: tina_karol / Instagram

Тина Кароль родилась в 1985 году. В 2005 году заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году артистка представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место.

В 2009-м певице присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.