Тина Кароль рассказала, когда в последний раз покупала тест на беременность

Украинская певица Тина Кароль во время блиц-интервью рассказала о материнстве и беременности.

Украинская певица Тина Кароль во время короткого интервью украинскому TikTok-блогеру Олегу Машуковскому, заявила, что считает себя хорошей матерью. Запись их разговора размещена 15 февраля на его странице в Instagram.

"Я замечательная мама", – подчеркнула певица.

Она также утвердительно ответила на вопрос блогера о том, покупала ли когда-либо тесты на беременность, сообщив, что в последний раз это случилось, когда она беременела.

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Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) воспитывает 12-летнего сына Вениамина. Его отец – покойный супруг и продюсер артистки Евгений Огир. Они поженились 15 июня 2008 года.

28 апреля 2013 года Тина Кароль овдовела – Огир умер на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка.

В ноябре 2020 года певица заявила, что будет рада незапланированной беременности.