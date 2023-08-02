Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей. Видео

Микрофон улетел в зал после того, как певица во время музыкального проигрыша принялась вращать стойкой, пританцовывая. Зрители сразу же вернули артистке упавший со сцены микрофон.
"На сцене бывает все. Микрофон Тины Кароль решил "сбежать", – прокомментировала ролик редакция "Музвар".
Казус произошел во время исполнения певицей ее хита "Вільна".
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Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.
В июне 2023 года певица сообщила, что стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".