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02 августа, 2023
 
Новости

Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле

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Брежнева: Благодарю великолепную Лайму за приглашение на фестиваль
Брежнева: Благодарю великолепную Лайму за приглашение на фестиваль
Фото: rus.tvnet.lv / Instagram

Украинская певица Вера Брежнева после своего выступления на закрытии музыкального фестиваля в Юрмале Laima Rendezvous Jūrmala 2023 публично обратилась к его основательнице, латвийской певице Лайме Вайкуле. Свой пост Брежнева разместила 1 августа в Instagram Stories.

"Благодарю великолепную Лайму за приглашение на фестиваль и за поддержку Украины", – написала артистка, поставив активную ссылку на страницу Вайкуле.

Певица в день своего выступления сначала обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..." С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский, поблагодарив латышей за поддержку ее лично и всех украинцев.

После этого Брежнева исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро", а также трек на украинском языке "Такі ми люди".

28 июля украинская певица Анастасия Приходько возмутилась тем, что Брежнева за границей выступает с украинским флагом, но поет на русском языке.

В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову Брежнева утверждала, что не является украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины". 

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Контекст:

Фестиваль под патронатом Вайкуле проводится с 2015 года. В этом году он проходил с 28-го по 30 июля. Часть средств от мероприятий в рамках фестиваля будет направлена на помощь украинским детям, пострадавшим вследствие вторжения в Украину страны-агрессора РФ.

В первый день фестиваля на сцене выступили украинские артисты Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка, Анна Буткевич и Alekseev. 

Верка Сердючка, в образе которой выступает Андрей Данилко, исполнила свой хит Dancing Lasha Tumbai, уже традиционно перефразировав припев с Lasha Tumbai на Russia Good Bye. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фестиваль, Юрмала, Вера Брежнева, Лайма Вайкуле
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