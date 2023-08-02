Брежнева после того, как спела в Юрмале на русском языке, публично обратилась к Вайкуле

"Благодарю великолепную Лайму за приглашение на фестиваль и за поддержку Украины", – написала артистка, поставив активную ссылку на страницу Вайкуле.

Певица в день своего выступления сначала обратилась к публике на украинском языке: "Дуже хочу сказати дякую за гости..." С трудом выговорив украинское слово "гостинність", артистка перешла на русский, поблагодарив латышей за поддержку ее лично и всех украинцев.

После этого Брежнева исполнила песню на русском языке из своего репертуара "Доброе утро", а также трек на украинском языке "Такі ми люди".

28 июля украинская певица Анастасия Приходько возмутилась тем, что Брежнева за границей выступает с украинским флагом, но поет на русском языке.

В 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову Брежнева утверждала, что не является украинской певицей.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

Скриншот: ververa / Instagram