Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"

В ролике Регина Тодоренко показала, откуда у нее грудь Фото: reginatodorenko / Instagram

В кадре она сначала позирует в черном боди-бюстье, с распущенными волосами и красной помадой. Затем 31-летняя Тодоренко вынимает силиконовые вкладки из лифа, смывает помаду, завязывает волосы в хвост, надевает пижаму и очки.

"Обычно я собираюсь два часа, а разбираюсь – 30 секунд", – подписала она публикацию, добавив: "Или откуда грудь?"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Хорошо, что зубы не вставные", – написала mrs.popova_la.

"Как здорово, когда женщина умеет посмеяться над собой и не боится показаться нелепой, странной, неидеальной", – отметил пользователь psy.rest.