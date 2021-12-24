Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2021
 
Новости

"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Регина Тодоренко выложила ролик со своим отцом и матерью на отдыхе
Регина Тодоренко выложила ролик со своим отцом и матерью на отдыхе
Фото: reginatodorenko / Instagram

Российская ведущая и блогер украинского происхождения Регина Тодоренко 23 декабря выложила в Instagram ролик со своими родителями – Петром и Ириной Тодоренко. На видео отец ведущей угощает супругу чашкой кофе, стоя возле бассейна.

"38 лет папа заваривает маме кофе по утрам", – подписала ролик 31-летняя Тодоренко. 

Меньше чем за сутки видео набрало больше 90 тыс. просмотров.

"Как вы с мамой похожи", – прокомментировала пост milaicat.

"Боже, какие милые", – написала lerochka_s__.

"Ребята, он просто кофе заваривает, если бы он 38 лет борщ варил – это я понимаю, романтика", – считает juliosh.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе 14 июня 1990 года. Отец ведущей был экономистом, мать –программистом.

В 2014-м Тодоренко прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Теги: кофе, Регина Тодоренко, ролик, мать, отец, родители
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
"На равных началах с мужчинами". Что нужно знать о воинском учете для украинских женщин
Алина ГРЕЧАНАЯ
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Любовь вместо избранности. Обзор фильма "Матрица: Воскрешение"
Ольга БЕРЕЗЮК
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Стыд вселенского масштаба или большая борьба за ключевую должность? Что не так с конкурсом на должность главы САП
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
  44-летняя Елена Кравец рассказала, чего больше всего боится в своей профессии
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Хватит жрать", "Раньше нравилась со своими сочными сиськами". Семенович в одном полотенце засветила пышный бюст
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
"Вай, какая Вера", "А-ля Брижит Бардо", "Кайфовая". Брежнева снялась в ультрамини-платье и боа из перьев
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  "Мне нужно было ее завоевать, как самцу". Иван Дорн рассказал, как увлекся своей женой
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
  Горовая о бывшем муже Потапе: Мы как два крыла одной птицы. Я о нем могу часами говорить, он моя любовь
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"
"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева засветила голый пах, грудь и живот
"Бесстыжая девка", "Где трусики?" Астафьева засветила голый пах, грудь и живот
"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью
"Мужик почувствовал вкус настоящей любви". "Танцующий миллионер" Вакки умилил сеть видео с годовалой дочерью
  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу
  "Я говорю: "Дикий, если бы знала, что станешь мужем, я бы тебе все не рассказывала". Ребрик рассказала, как закрутила роман с партнером по шоу
"Зачем эти понты?" Собчак показала, какой персональный новогодний сюрприз она получила от Dior
"Зачем эти понты?" Собчак показала, какой персональный новогодний сюрприз она получила от Dior
"Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди
"Все девочку из себя пытается сделать". 39-летняя Седокова снялась на корточках в прозрачном боди
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Перестанет в трусах выступать с клитором наружу?" Maruv заинтриговала подписчиков неожиданным заявлением
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
"Евровидение 2022": Организаторы нацотбора получили более 50 заявок от участников вокальных шоу, звезд TikTok и зарубежных артистов
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
Обладательница моноброви София Хаджипантели раздвинула голые ноги и сделала селфи
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS