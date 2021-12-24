"Как вы с мамой похожи". Регина Тодоренко показала своих родителей, которые вместе почти 40 лет

Регина Тодоренко выложила ролик со своим отцом и матерью на отдыхе Фото: reginatodorenko / Instagram

"38 лет папа заваривает маме кофе по утрам", – подписала ролик 31-летняя Тодоренко.

Меньше чем за сутки видео набрало больше 90 тыс. просмотров.

"Как вы с мамой похожи", – прокомментировала пост milaicat.

"Боже, какие милые", – написала lerochka_s__.

"Ребята, он просто кофе заваривает, если бы он 38 лет борщ варил – это я понимаю, романтика", – считает juliosh.

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