"Голая бесстыдница", "В одежде как-то привычнее вас видеть". Тодоренко оголилась перед камерой

Ведущая позирует в кадре, сидя на кровати. Блогер призналась, что публикует фото в белье ради повышения охватов.

"Отнеситесь к этому посту с юмором, но я и правда перестала понимать политику Instagram. Хуже всего в моем аккаунте заходят фото с детьми, которым нужна помощь. Неужели только таким способом, раздеваясь, оголяясь, можно привлечь умную адекватную аудиторию к чему-то хорошему?" – написала она.

"Голая бесстыдница", – отреагировали фолловеры.

"В одежде как-то привычнее вас видеть", – написали подписчики.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.

Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.