"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди

"Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди, что я решила признаться и рассказать, что операции по уменьшению груди не было. Я просто прикрыла лавочку ГВ (грудного вскармливания) и полгода усиленно занималась спортом", – заявила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Сейчас Тодоренко выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)