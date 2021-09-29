"Я решила признаться". Тодоренко сделала заявление о пластике груди

"Так много обсуждений моей бесследно исчезнувшей груди, что я решила признаться и рассказать, что операции по уменьшению груди не было. Я просто прикрыла лавочку ГВ (грудного вскармливания) и полгода усиленно занималась спортом", – заявила она.
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Сейчас Тодоренко выглядит вот так.
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Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын.
Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.