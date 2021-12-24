"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью

Снимок был сделан на пляже в Думае. Тодоренко засветила голую грудь. Она позировала, присев и подогнув одну ногу под себя.
"Сколько ног на фото?" – спросила телеведущая.
На снимке также запечатлены два верблюда и двое мужчин.
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"Знойная женщина", – прокомментировал подписчик mikhailpioryshkin.
Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка". В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу "Кралі в терміналі" на "Люкс FM". Об этом сообщало издание "Детектор Медіа".
Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Они оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл.