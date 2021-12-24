"Знойная женщина". Тодоренко выставила странное фото с оголенной грудью

Снимок был сделан на пляже в Думае. Тодоренко засветила голую грудь. Она позировала, присев и подогнув одну ногу под себя.

"Сколько ног на фото?" – спросила телеведущая.

На снимке также запечатлены два верблюда и двое мужчин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

"Знойная женщина", – прокомментировал подписчик mikhailpioryshkin.