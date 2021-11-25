Бульвар Шоубиз
 
25 ноября, 2021
 
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"Выглядите ухоженной стареющей дамой", "Сними этот кошмар". Тодоренко оголила бедро в "необычном" образе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В комментариях подписчики телеведущей Тодоренко указали, что новый образ ее старит
В комментариях подписчики телеведущей Тодоренко указали, что новый образ ее старит
Фото: reginatodorenko / Instagram

Российская ведущая украинского происхождения Регина Тодоренко 25 ноября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в платье, состоящем из черного корсета-бюстье и серебристого подола в виде парео. На снимке она оголила ногу.

"Очень необычный для меня образ, но невероятно женственный и интеллигентный. Как вам? Охарактеризуйте, пожалуйста, тремя словами", – подписала она публикацию.

Подписчики выполнили просьбу 31-летней ведущей, правда, в комментариях высказывали не всегда комплименты.

"Если тремя словами – это не ваше!" – считает olya_noskowa.

"Платье отдельно, вы отдельно", – написала kate_dju.

"Сними этот кошмар", – прокомментировала kravchuk.luda_.

"Образ интересный, но не ваш. Болезненная худоба, и выглядите ухоженной стареющей дамой около 50-ти", – отметила marinakuzmina553.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.

Теги: платье, телеведущая, Регина Тодоренко, Орел и решка
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