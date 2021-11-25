"Выглядите ухоженной стареющей дамой", "Сними этот кошмар". Тодоренко оголила бедро в "необычном" образе

В комментариях подписчики телеведущей Тодоренко указали, что новый образ ее старит Фото: reginatodorenko / Instagram

"Очень необычный для меня образ, но невероятно женственный и интеллигентный. Как вам? Охарактеризуйте, пожалуйста, тремя словами", – подписала она публикацию.

Подписчики выполнили просьбу 31-летней ведущей, правда, в комментариях высказывали не всегда комплименты.

"Если тремя словами – это не ваше!" – считает olya_noskowa.

"Платье отдельно, вы отдельно", – написала kate_dju.

"Сними этот кошмар", – прокомментировала kravchuk.luda_.

"Образ интересный, но не ваш. Болезненная худоба, и выглядите ухоженной стареющей дамой около 50-ти", – отметила marinakuzmina553.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)