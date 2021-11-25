"Выглядите ухоженной стареющей дамой", "Сними этот кошмар". Тодоренко оголила бедро в "необычном" образе

"Очень необычный для меня образ, но невероятно женственный и интеллигентный. Как вам? Охарактеризуйте, пожалуйста, тремя словами", – подписала она публикацию.
Подписчики выполнили просьбу 31-летней ведущей, правда, в комментариях высказывали не всегда комплименты.
"Если тремя словами – это не ваше!" – считает olya_noskowa.
"Платье отдельно, вы отдельно", – написала kate_dju.
"Сними этот кошмар", – прокомментировала kravchuk.luda_.
"Образ интересный, но не ваш. Болезненная худоба, и выглядите ухоженной стареющей дамой около 50-ти", – отметила marinakuzmina553.
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Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".
Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.