"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат

"Когда посмотрела чемпионат по бальным танцам и решила повторить", – подписала видео Тодоренко.

Во время танца она энергично повертела перед камерой бедрами, сделала несколько оборотов, а затем резко села на шпагат.

"Вау, какой шпагат! Прямо с размаха", – отреагировали фолловеры.

"Блин, аж самой больно стало", – написали подписчики.

"Если бы голая", – прокомментировали поклонники.

Контекст:

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи "Орел и решка".

Ведущая замужем за российским певцом Владом Топаловым. Пара оформила отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын. Сейчас Тодоренко снимается в российских развлекательных проектах.