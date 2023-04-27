"Только посмотрите на эти фото!" Джапарова приютила щенка, которого парамедик Михайлова подобрала на трассе в Донецкой области. Фото, видео

"Собакен, которого я вчера подобрала на трассе в Донецкой области, уже добрался до Киева и теперь живет у Джапаровой. Только посмотрите на эти фото!" – написала Михайлова.
А собакін, якого я вчора підібрала на трасі в Донецькій області, вже добрався до Києва і тепер живе у пані @EmineDzheppar *— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) April 26, 2023
Ви подивіться тільки на ці фото * pic.twitter.com/IixrgLfIRR
Днем ранее она опубликовала твит, в котором попросила подписчиков помочь найти щенку нового хозяина.
"Он бегал испуганно и бросался под машины. Теперь ищу ему семью, потому что остаться у нас он не сможет", – сообщила Михайлова.
Підібрала маленьке щенятко просто на трасі— Alina Mykhailova (@Mykhailova_A) April 25, 2023
Воно бігало перелякане і кидалось під машини
Тепер шукаю йому сім’ю бо лишитися в нас він не зможе :( pic.twitter.com/I63HLHQB1I