Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео

Лягушка в какой-то момент поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных и медленных движений, словно танцуя.
Кроме лягушки, в приемной Буданова живет кот по имени Гюнтер. Животное пережило ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и, по словам Буданова, "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".
Настрій: жабка в кабінеті Буданова pic.twitter.com/cl1hfTSa9A— ЗП (@Angeli_na_bjoli) April 24, 2023
Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.
Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.