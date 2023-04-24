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24 апреля, 2023
 
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Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео

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Лягушка Буданова поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных движений
Лягушка Буданова поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных движений
Фото: РБК-Україна / Facebook

В приемной руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова живет лягушка. Она обитает в аквариуме, который расположен на столе рядом с рабочим местом Буданова. Земноводное попало в кадр во время нового интервью, которое руководитель ГУР дал агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

Лягушка в какой-то момент поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных и медленных движений, словно танцуя.

Кроме лягушки, в приемной Буданова живет кот по имени Гюнтер. Животное пережило ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и, по словам Буданова, "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".

Контекст:

Руководителем ГУР Минобороны президент Украины Владимир Зеленский назначил Буданова 5 августа 2020 года. Ранее эту должность занимал Василий Бурба.

Собеседник The Washington Post, близкий к Буданову, заявил, что на Буданова было совершено не менее 10 покушений.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: животные, кот, Кирилл Буданов, животное
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