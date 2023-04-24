Лягушка, которая живет в кабинете Буданова, "станцевала" в кадре во время его нового интервью. Видео

Лягушка Буданова поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных движений Фото: РБК-Україна / Facebook

Лягушка в какой-то момент поднялась со дна аквариума и совершила несколько плавных и медленных движений, словно танцуя.

Кроме лягушки, в приемной Буданова живет кот по имени Гюнтер. Животное пережило ракетный удар, совершенный российскими оккупантами, и, по словам Буданова, "знает больше государственных тайн, чем кто-либо в этой стране".

Настрій: жабка в кабінеті Буданова pic.twitter.com/cl1hfTSa9A — ЗП (@Angeli_na_bjoli) April 24, 2023