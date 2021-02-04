Бульвар Шоубиз
 
04 февраля, 2021
 
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Тоня Матвиенко показала известную маму в образе "Леди Аркур". Фото

Украинская певица Тоня Матвиенко опубликовала в сети совместные фото с матерью.

В 2013 году Нина и Тоня Матвиенко выпустили совместный альбом
В 2013 году Нина и Тоня Матвиенко выпустили совместный альбом
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинские певицы, мать и дочь Нина и Тоня Матвиенко, приняли участие в фотосессии в стиле Аркур. Фотографии с бэкстейджа Тоня Матвиенко 3 февраля разместила в Instagram.

Во время фотосессии мать и дочь Матвиенко примерили несколько элегантных образов.

"Стиль Аркур впечатляет – шик, изысканность и просто побыть с мамой "Леди Аркур" достойно и на память", – описала свои эмоции Тоня Матвиенко.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области.

После окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки в 1968 году и до 1991-го была его солисткой.

В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Тоню (1981). 

В 1999 году Тоня Матвиенко окончила Киевскую специальную музыкальную школу-интернат имени Лысенко, получив диплом дирижера хора. Свою первую песню она записала в 2007 году.

В 2011 году заняла второе место на проекте "Голос країни" на "1+1", уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью выпустили альбом "Нове та найкраще".

Теги: Антонина Матвиенко, Нина Матвиенко, певица, Тоня Матвиенко, фото
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