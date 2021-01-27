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27 января, 2021
 
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Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике

Украинская певица Тоня Матвинко поделилась в сети семейными снимками, сделанными во время отдыха в Египте.

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Нина Матвиенко родилась в 1947 году
Нина Матвиенко родилась в 1947 году
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 27 января разместила в сети снимок, на котором запечатлена ее мама, народная артистка Украины Нина Матвиенко в компании своей внучки Нины.

Артистка позирует в кадре в белом раздельном купальнике, лежа в воде.

Тоня Матвиенко отметила, что фотографии сделаны во время отдыха в Египте. 

"Молодец. Такой откровенный купальник", – отреагировали фолловеры певицы на публикацию семейных фотографий с участием Нины Матвиенко.

Нина Матвиенко родилась в 1947 году в селе Неделище Житомирской области. С 1968 года, после окончания вокальной студии при украинском народном хоре имени Веревки, являлась его солисткой. В 1979 году она получила звание заслуженной, а в 1985 году – народной артистки УССР. С 1991 года является солисткой Национального ансамбля солистов "Киевская камерата".

В браке с художником Петром Гончаром Матвиенко родила троих детей: Ивана (1973), Андрея (1974) и Тоню (1981).

Нина (2016) – дочь Тони Матвиенко и ее мужа, певца Арсена Мирзояна. От предыдущих отношений у певицы есть старшая дочь Ульяна (1998).

Теги: семья, Нина Матвиенко, отдых, Тоня Матвиенко
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