Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года

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Лидерами рейтингов стали фильм "Дюна" и мини-сериал "ВандаВижн"
Лидерами рейтингов стали фильм "Дюна" и мини-сериал "ВандаВижн"
Фото: depositphotos.com

Сайт о кинематографе IMDb составил рейтинг самых популярных фильмов и сериалов 2021 года, основываясь на количестве просмотров как на платформе, так и через приложение.

Лидерами рейтингов стали американский фантастический фильм "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева и американский мини-сериал "ВандаВижн" производства студии Marvel.

В топ-10 самых популярных фильмов вошли:

  1. "Дюна";
  2. "Отряд самоубийц: Миссия навылет" – американский супергеройский фильм режиссера Джеймса Ганна, основанный на одноименных комиксах.
  3. "Вечные" – фильм режиссера Хлои Чжао, основанный на комиксах издательства Marvel;
  4. "Мортал Комбат" – режиссерский и продюсерский дебют Саймона Маккуойда. Картина основана на одноименной серии игр;
  5. "Лига справедливости" – американский супергеройский фильм режиссера Джосса Уидона, основанный на комиксах об одноименной команде супергероев издательства DC Comics;
  6. "Годзилла против Конга" – американско-японский фантастический боевик режиссера Адама Вингарда;
  7. "Черная вдова" – американский супергеройский фильм режиссера Кейт Шортланд, основанный на комиксах Marvel;
  8. "Армия мертвецов" – боевик, снятый режиссером Заком Снайдером;
  9. "Круэлла" – американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи;
  10. "Шан-Чи и легенда десяти колец" –  американский супергеройский фильм режиссера Дестина Дэнила Кретона, посвященный одноименному персонажу комиксов издательства Marvel.

В рейтинге 10 самых популярных сериалов оказались:

  1. "ВандаВижн"; 
  2. "Локи" – американский сериал, созданный Майклом Уолдроном для стримингового сервиса Disney+ и посвященный одноименному персонажу Marvel Comics.
  3. "Игра в кальмара" – американский сериал, созданный Майклом Уолдроном для стримингового сервиса Disney+ и посвященный одноименному персонажу Marvel Comics.
  4. "Сокол и Зимний солдат" – американский мини-сериал, созданный Малкольмом Спеллманом для стримингового сервиса Disney+;
  5. "Бриджертоны" – американский телесериал от Netflix производства Криса Ван Дусена и Шонды Раймс; 
  6. "Ходячие мертвецы" – американский постапокалиптический телесериал, разработанный режиссером Фрэнком Дарабонтом;
  7. "Мейр из Исттауна" – американский мини-сериал, снятый режиссером Брэдом Ингелсби в жанре криминальной драмы;
  8. "Тень и кость" – сериал компании Netflix, основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго;
  9. "Кобра Кай" – американский телесериал с элементами драмы, комедии и боевых искусств, созданный по мотивам фильма "Парень-каратист" (1984);
  10. "Люцифер" – американский телесериал, созданный по мотивам одноименных комиксов.
Контекст:

IMDb – крупнейшая в мире база данных о кинематографе. В ней собрана информация о более чем 6,5 млн фильмовтелесериалов, а также о персоналиях, связанных с миром кинематографа. Любой зарегистрированный посетитель сайта может голосовать за фильмы, выставляя им оценки от 1 до 10, на основании чего затем составляются рейтинги.

На момент публикации новости ежемесячное количество посетителей этого сайта составляло 20 млн человек.

Теги: кино, фильм, сериал, Хлои Чжао
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