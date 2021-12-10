Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года

Лидерами рейтингов стали американский фантастический фильм "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева и американский мини-сериал "ВандаВижн" производства студии Marvel.

В топ-10 самых популярных фильмов вошли:

В рейтинге 10 самых популярных сериалов оказались:

Контекст:

IMDb – крупнейшая в мире база данных о кинематографе. В ней собрана информация о более чем 6,5 млн фильмов, телесериалов, а также о персоналиях, связанных с миром кинематографа. Любой зарегистрированный посетитель сайта может голосовать за фильмы, выставляя им оценки от 1 до 10, на основании чего затем составляются рейтинги.

На момент публикации новости ежемесячное количество посетителей этого сайта составляло 20 млн человек.