Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года

Лидерами рейтингов стали американский фантастический фильм "Дюна" франко-канадского режиссера Дени Вильнева и американский мини-сериал "ВандаВижн" производства студии Marvel.
В топ-10 самых популярных фильмов вошли:
- "Дюна";
- "Отряд самоубийц: Миссия навылет" – американский супергеройский фильм режиссера Джеймса Ганна, основанный на одноименных комиксах.
- "Вечные" – фильм режиссера Хлои Чжао, основанный на комиксах издательства Marvel;
- "Мортал Комбат" – режиссерский и продюсерский дебют Саймона Маккуойда. Картина основана на одноименной серии игр;
- "Лига справедливости" – американский супергеройский фильм режиссера Джосса Уидона, основанный на комиксах об одноименной команде супергероев издательства DC Comics;
- "Годзилла против Конга" – американско-японский фантастический боевик режиссера Адама Вингарда;
- "Черная вдова" – американский супергеройский фильм режиссера Кейт Шортланд, основанный на комиксах Marvel;
- "Армия мертвецов" – боевик, снятый режиссером Заком Снайдером;
- "Круэлла" – американский криминальный комедийный фильм режиссера Крэйга Гиллеспи;
- "Шан-Чи и легенда десяти колец" – американский супергеройский фильм режиссера Дестина Дэнила Кретона, посвященный одноименному персонажу комиксов издательства Marvel.
В рейтинге 10 самых популярных сериалов оказались:
- "ВандаВижн";
- "Локи" – американский сериал, созданный Майклом Уолдроном для стримингового сервиса Disney+ и посвященный одноименному персонажу Marvel Comics.
- "Игра в кальмара" – американский сериал, созданный Майклом Уолдроном для стримингового сервиса Disney+ и посвященный одноименному персонажу Marvel Comics.
- "Сокол и Зимний солдат" – американский мини-сериал, созданный Малкольмом Спеллманом для стримингового сервиса Disney+;
- "Бриджертоны" – американский телесериал от Netflix производства Криса Ван Дусена и Шонды Раймс;
- "Ходячие мертвецы" – американский постапокалиптический телесериал, разработанный режиссером Фрэнком Дарабонтом;
- "Мейр из Исттауна" – американский мини-сериал, снятый режиссером Брэдом Ингелсби в жанре криминальной драмы;
- "Тень и кость" – сериал компании Netflix, основанный на романах американской фэнтези-писательницы Ли Бардуго;
- "Кобра Кай" – американский телесериал с элементами драмы, комедии и боевых искусств, созданный по мотивам фильма "Парень-каратист" (1984);
- "Люцифер" – американский телесериал, созданный по мотивам одноименных комиксов.
Контекст:
IMDb – крупнейшая в мире база данных о кинематографе. В ней собрана информация о более чем 6,5 млн фильмов, телесериалов, а также о персоналиях, связанных с миром кинематографа. Любой зарегистрированный посетитель сайта может голосовать за фильмы, выставляя им оценки от 1 до 10, на основании чего затем составляются рейтинги.
На момент публикации новости ежемесячное количество посетителей этого сайта составляло 20 млн человек.