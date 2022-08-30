  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев

По словам Тополи, когда музыканты начали готовиться к совместному выступлению с британским певцом Эдом Шираном, а также к мероприятиям, посвященным Дню Независимости Украины, встал вопрос, "как поступить правильно".

"Решение, которое принял главнокомандующий, – мы с ним соглашаемся. Я горжусь своими коллегами по группе, я горжусь тем, что мы сделали за это время. Пришло время немного поработать в другом направлении", – подчеркнул певец.

Тополя признался, что у коллектива запланированы новые совместные выступления с Шираном.

"Если будут решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться на передовую – конечно, мы его выполним", – подытожил он.

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Видео: Суспільне Новини / YouTube