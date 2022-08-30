  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев

По словам Тополи, когда музыканты начали готовиться к совместному выступлению с британским певцом Эдом Шираном, а также к мероприятиям, посвященным Дню Независимости Украины, встал вопрос, "как поступить правильно".
"Решение, которое принял главнокомандующий, – мы с ним соглашаемся. Я горжусь своими коллегами по группе, я горжусь тем, что мы сделали за это время. Пришло время немного поработать в другом направлении", – подчеркнул певец.
Тополя признался, что у коллектива запланированы новые совместные выступления с Шираном.
"Если будут решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться на передовую – конечно, мы его выполним", – подытожил он.
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15 февраля участники группы "Антитіла" вступили в тероборону.
На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и вернулись в Киев.