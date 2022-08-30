Бульвар Шоубиз
 
30 августа, 2022
 
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Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев

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15 февраля участники группы "Антитіла" вступили в тероборону
15 февраля участники группы "Антитіла" вступили в тероборону
Фото: antytila_official / Instagram

Фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя в эфире национального телемарафона "Єдині новини" рассказал, почему главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал ему и музыкантам из его коллектива покинуть зону боевых действий и вернуться в Киев.

По словам Тополи, когда музыканты начали готовиться к совместному выступлению с британским певцом Эдом Шираном, а также к мероприятиям, посвященным Дню Независимости Украины, встал вопрос, "как поступить правильно".

"Решение, которое принял главнокомандующий, – мы с ним соглашаемся. Я горжусь своими коллегами по группе, я горжусь тем, что мы сделали за это время. Пришло время немного поработать в другом направлении", – подчеркнул певец.

Тополя признался, что у коллектива запланированы новые совместные выступления с Шираном.

"Если будут решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться на передовую – конечно, мы его выполним", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Суспільне Новини / YouTube
Контекст:

15 февраля участники группы "Антитіла" вступили в тероборону.

На фронте они служили парамедиками, оказывая первую помощь раненым. 25 августа стало известно, что музыканты покинули зону боевых действий по приказу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и вернулись в Киев.

Теги: война России против Украины, Тарас Тополя, Антитіла, Валерий Залужный
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