"Трагически погиб родственник". Валевская побывала в родном селе

"Мой визит в Каменец-Подольский имеет неоднозначную цель. И радостная, и печальная весть привела меня сюда. Сегодня иду на официальное открытие кинофестиваля в старой крепости. А вчера была на поминках: трагически погиб мой родственник", – отметила певица.
Она написала, что радость и печаль идут рука об руку в жизни, и посоветовала ценить семью.
"Увиделась с родными, очень объединила эта ситуация, все вместе собрались за семейным столом. Пила парное молоко, и сразу нахлынули воспоминания из детства. Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи. И мне очень хотелось бы, чтобы наши встречи были не по трагическим причинам", – призналась певица.
Валевская разместила фото на тракторе, на остановке Нефедовцы, а также снимки с родственниками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики выразили Валевской соболезнования, а также похвалили ее фото.
"Вы очень важные слова написали: пусть встречи будут не по трагическим событиям!" – прокомментировала lyudabartashevych.
"Самый милый тракторист", – отметил balandin2456.
Валевская родилась10 июня 1981 года в Хмельницком, в 2004 году она стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".
Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.