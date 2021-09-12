Бульвар Шоубиз
 
12 сентября, 2021
 
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"Трагически погиб родственник". Валевская побывала в родном селе

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Валевская: Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи
Валевская: Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи
Фото: valevska_official / Instagram

Украинская певица Наталья Валевская 10 сентября написала в Instagram, что побывала в Каменце-Подольском Хмельницкой области, а также посетила родное село Нефедовцы.

"Мой визит в Каменец-Подольский имеет неоднозначную цель. И радостная, и печальная весть привела меня сюда. Сегодня иду на официальное открытие кинофестиваля в старой крепости. А вчера была на поминках: трагически погиб мой родственник", – отметила певица.

Она написала, что радость и печаль идут рука об руку в жизни, и посоветовала ценить семью.

"Увиделась с родными, очень объединила эта ситуация, все вместе собрались за семейным столом. Пила парное молоко, и сразу нахлынули воспоминания из детства. Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи. И мне очень хотелось бы, чтобы наши встречи были не по трагическим причинам", – призналась певица.

Валевская разместила фото на тракторе, на остановке Нефедовцы, а также снимки с родственниками.

Подписчики выразили Валевской соболезнования, а также похвалили ее фото.

"Вы очень важные слова написали: пусть встречи будут не по трагическим событиям!" – прокомментировала lyudabartashevych.

"Самый милый тракторист", – отметил balandin2456.

Контекст:

Валевская родилась10 июня 1981 года в Хмельницком, в 2004 году она стала победительницей конкурса эстрадной песни среди молодых исполнителей "Стань звездой" и получила Гран-при престижного международного конкурса "Ялта-2004".

Известность артистке принесла победа в телевизионном проекте "Шанс" (2005). Валевская также снялась в украинском сериале "Леся+Рома", исполнив эпизодическую роль.

Теги: Украина, Каменец-Подольский, певица, Наталья Валевская
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