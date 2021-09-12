"Трагически погиб родственник". Валевская побывала в родном селе

Валевская: Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи Фото: valevska_official / Instagram

"Мой визит в Каменец-Подольский имеет неоднозначную цель. И радостная, и печальная весть привела меня сюда. Сегодня иду на официальное открытие кинофестиваля в старой крепости. А вчера была на поминках: трагически погиб мой родственник", – отметила певица.

Она написала, что радость и печаль идут рука об руку в жизни, и посоветовала ценить семью.

"Увиделась с родными, очень объединила эта ситуация, все вместе собрались за семейным столом. Пила парное молоко, и сразу нахлынули воспоминания из детства. Нет ничего важнее в жизни, чем родственные связи. И мне очень хотелось бы, чтобы наши встречи были не по трагическим причинам", – призналась певица.

Валевская разместила фото на тракторе, на остановке Нефедовцы, а также снимки с родственниками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НАТАЛІЯ ВАЛЕВСЬКА (@valevska_official)

Подписчики выразили Валевской соболезнования, а также похвалили ее фото.

"Вы очень важные слова написали: пусть встречи будут не по трагическим событиям!" – прокомментировала lyudabartashevych.

"Самый милый тракторист", – отметил balandin2456.