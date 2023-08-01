"Требования у меня высокие". Ясинский заявил о создании мужской группы и объявил кастинг артистов

Ясинский: Сейчас не лучшие времена, но почему-то кажется, что именно в такие времена происходят судьбоносные вещи Фото: Yasinskiy Mike / Facebook

"Продюсерская компания Ясинского объявляет кастинг певцов-мужчин для создания вокальной группы в жанре классический кроссовер", – говорится в видео.

Чтобы пройти прослушивание, необходимо заполнить заявку.

"Долго искал, даже были какие-то попытки, но все было не то и не так, как я мечтал. Долго было не до этого, да и сейчас не лучшие времена, но почему-то кажется, что именно в такие времена происходят судьбоносные вещи. Не обещаю, что отвечу всем, не обещаю, что отвечу быстро, не обещаю, что приглашу на кастинг, не обещаю, что вообще что-нибудь получится в этот раз, потому что требования у меня достаточно высокие. Но обещаю, что постараюсь осуществить эту мечту", – прокомментировал начало кастинга продюсер.