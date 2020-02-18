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18 февраля, 2020
 
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"Трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино". Актриса Мейтал Дохан сообщила о расставании с актером

Израильская актриса Мейтал Дохан рассталась с американским актером Аль Пачино спустя два года после знакомства.

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От 79-летнего Аль Пачино ушла девушка
От 79-летнего Аль Пачино ушла девушка
Фото: ЕРА

40-летняя израильская актриса Мейтал Дохан в интервью израильскому журналу La'Isha заявила, что рассталась с 79-летним американским актером Аль Пачино после двух лет отношений. 

По словам актрисы, причиной расставания стала 40-летняя разница в возрасте. Дохан призналась, что "трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино".

Она рассказала, что за два года романтических отношений актер не подарил ей ничего, кроме цветов. Дохан подчеркнула, что Аль Пачино "не любит тратить деньги". 

Актриса заверила, что в момент расставания они с Аль Пачино договорились о дружеских встречах на будущее. 

В последний раз пара появилась вместе на церемонии награждения премиии BAFTA – тогда актер упал на красной дорожке перед вручением премии. 

Аль Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. До встречи с Дохан актер в течение 10 лет состоял в отношениях с аргентинской актрисой Люсилой Сола, которая была моложе его на 36 лет.

Ранее Аль Пачино встречался с актрисами Дайан Киттон, Джилл Клэйбург и Пенелоппой Энн Миллер. 

Аль Пачино является отцом троих детей – 18-летних близнецов от американской актрисы Беверли Д'Анджело и 30-летней дочери от продюсера Джули Мари. Актер не был женат ни на одной из своих женщин. 

Теги: Израиль, АльПачино, развод
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