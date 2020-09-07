Tutu. Tekashi 6ix9ine в новом клипе станцевал с полуголыми моделями. Видео
Американский рэпер Tekashi 6ix9ine на своем YouTube-канале разместил клип на композицию Tutu. В ролике он появился с волосами, уложенными в виде иголок дикобраза и выкрашенных в разные цвета. Музыкант станцевал на парковке вместе с моделями, облаченными в разноцветные купальники. А одна из них предстала голой, прикрыв интимные части тела цветным конфетти. Героини ролика на фоне цветных автомобилей станцевали тверк.
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