Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2023
 
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"Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео

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Булгачев: Мне кажется, российские солдаты,Так рвавшиеся в Киев на парад,Не в землю нашу полегли когда-то,А просто превратились в белых "Лад"
Булгачев: Мне кажется, российские солдаты,Так рвавшиеся в Киев на парад,Не в землю нашу полегли когда-то,А просто превратились в белых "Лад"
Фото предоставлено Романом Булгачевым

Украинский композитор Роман Булгачев презентовал песню "Белые "Лады". Видео он разместил 27 февраля на своем YouTube-канале.

Это переосмысленная и переписанная под реалии войны России против Украины песня "Журавли" 1969 года. 

Мне кажется, российские солдаты,
Так рвавшиеся в Киев на парад,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А просто превратились в белых "Лад", – спел Булгачев.

В композиции говорится о неминуемой смерти российских оккупантов в Украине.

Идут апологеты бога Марса,
Им грезится в мечтах победный марш,
Но в небо взмыли подлые "Хаймарсы",
И ВСУ их превратили в фарш.

Также Булгачев обратился к матерям российских оккупантов.

Не плачь, маманя, не грусти о сыне.
Пусть пал он, одурманенный Путлом,
Твой сын герой. И, сдохнув в Украине,
Он поддержал российский автопром.

Контекст:

Авторы первоисточника – песни "Журавли" 1969 года – советские композитор Ян Френкель и поэт Расул Гамзатов (перевод Наума Гребнева). Композиция является одной из самых известных песен о Второй мировой войне.

В июле 2022 года российские пропагандисты рассказали, как родители погибшего в Украине танкиста потратила компенсацию – "гробовые" деньги. Они купили автомобиль российского производства Lada Kalina.

видео

Видео: Роман Булгачев / YouTube
Теги: Россия, Украина, война, поэт, война России против Украины, композитор, песня, Роман Булгачев
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