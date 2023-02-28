  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео

Это переосмысленная и переписанная под реалии войны России против Украины песня "Журавли" 1969 года.
Мне кажется, российские солдаты,
Так рвавшиеся в Киев на парад,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А просто превратились в белых "Лад", – спел Булгачев.
В композиции говорится о неминуемой смерти российских оккупантов в Украине.
Идут апологеты бога Марса,
Им грезится в мечтах победный марш,
Но в небо взмыли подлые "Хаймарсы",
И ВСУ их превратили в фарш.
Также Булгачев обратился к матерям российских оккупантов.
Не плачь, маманя, не грусти о сыне.
Пусть пал он, одурманенный Путлом,
Твой сын герой. И, сдохнув в Украине,
Он поддержал российский автопром.
Авторы первоисточника – песни "Журавли" 1969 года – советские композитор Ян Френкель и поэт Расул Гамзатов (перевод Наума Гребнева). Композиция является одной из самых известных песен о Второй мировой войне.
В июле 2022 года российские пропагандисты рассказали, как родители погибшего в Украине танкиста потратила компенсацию – "гробовые" деньги. Они купили автомобиль российского производства Lada Kalina.