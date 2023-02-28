  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео

Булгачев: Мне кажется, российские солдаты,Так рвавшиеся в Киев на парад,Не в землю нашу полегли когда-то,А просто превратились в белых "Лад" Фото предоставлено Романом Булгачевым

Это переосмысленная и переписанная под реалии войны России против Украины песня "Журавли" 1969 года.

Мне кажется, российские солдаты,

Так рвавшиеся в Киев на парад,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А просто превратились в белых "Лад", – спел Булгачев.

В композиции говорится о неминуемой смерти российских оккупантов в Украине.

Идут апологеты бога Марса,

Им грезится в мечтах победный марш,

Но в небо взмыли подлые "Хаймарсы",

И ВСУ их превратили в фарш.

Также Булгачев обратился к матерям российских оккупантов.

Не плачь, маманя, не грусти о сыне.

Пусть пал он, одурманенный Путлом,

Твой сын герой. И, сдохнув в Украине,

Он поддержал российский автопром.