"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца

"Лучшее время для новых начинаний – сейчас. Начинаем", – написала она.
"Ты просто огонь, девочка", – восхитились поклонники.
"Она такая красивая и чувственная", – отреагировали в сети.
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Катерина-Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".
Предки Кэтрин родом из Западной Украины, откуда они уехали в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.