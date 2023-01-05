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06 января, 2023
 
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"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца

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Винник: Лучшее время для новых начинаний сейчас
Винник: Лучшее время для новых начинаний – сейчас
Фото: katherynwinnick / Instagram

Канадская актриса украинского происхождения, звезда сериала "Викинги" Кэтрин Винник 5 января разместила в Instagram фото, на котором запечатлена на деревянном помосте возле озера в черном наряде, состоящем из длинной юбки и короткого кардигана с застежкой-кольцом.

"Лучшее время для новых начинаний – сейчас. Начинаем", – написала она.

"Ты просто огонь, девочка", – восхитились поклонники.

"Она такая красивая и чувственная", – отреагировали в сети.

Контекст:

Катерина-Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Западной Украины, откуда они уехали в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.

Теги: актриса, Кэтрин Винник
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"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца
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