"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе з застежкой в виде кольца

"Лучшее время для новых начинаний – сейчас. Начинаем", – написала она.

"Ты просто огонь, девочка", – восхитились поклонники.

"Она такая красивая и чувственная", – отреагировали в сети.

Контекст:

Катерина-Анна Винницкая родилась в 1977 году в Канаде, известна исполнением роли Лагерты в канадском сериале "Викинги". Актриса дебютировала в 1999 году в сериале "Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений".

Предки Кэтрин родом из Западной Украины, откуда они уехали в 1940-х годах. Родители актрисы – Роман и Леся Винницкие – родились в Германии, затем их семьи эмигрировали в Канаду. Мать актрисы работает в Конгрессе украинцев Канады.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину актриса осудила российскую агрессию и выступила в поддержку украинцев.