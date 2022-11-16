Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2022
 
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Тыквенная каша. Рецепт от эксперта

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Рецепт тыквенной каши подходит для приготовления в мультиварке
Рецепт тыквенной каши подходит для приготовления в мультиварке
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 14 ноября в Instagram поделился рецептом каши из пшена и тыквы.

"Тыквенная каша делит людей на два типа. Одни готовят ее осенью регулярно, другие уверены, что не любят этот вкус. И я знаю, как это изменить, чтобы у нас получилась тыквенная монополия. Просто добавьте тертый сыр. Возможно, это именно то, чего вам не хватало, чтобы полюбить тыквенную кашу", – написал он.

Клопотенко отметил, что его рецепт подходит для мультиварки и это сэкономит электроэнергию, если в квартире электрическая плита.

500 г тыквы нужно почистить, нарезать небольшими кусками и положить в мультиварку. Сверху выложить 200 г пшена, предварительно промыв его в горячей воде, чтобы снять горечь. Добавить 4 ст. л. сахара, 100 г сливочного масла, 1 л молока и щепотку соли. Поставить на 30 минут в мультиварку. Когда каша будет готова – добавить в нее тертый сыр.

"Сыр начнет таять и тянуться, сочетаясь со сладкой тыквенной кашей. Будет вкусно", – заверил эксперт.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: сыр, сахар, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты
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