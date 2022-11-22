Бульвар Шоубиз
 
22 ноября, 2022
 
Новости

Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Клопотенко: Это то, что вы должны обязательно приготовить этой осенью
Клопотенко: Это то, что вы должны обязательно приготовить этой осенью
Фото: klp[ptenko / Instagram

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко 21 ноября на своем YouTube-канале опубликовал видео пошагового рецепта тыквенного крем-супа с цвиклями (свекольной закуски с хреном).

"Это то, что вы должны обязательно приготовить этой осенью. Молоко и сыр сделают суп особенно нежным, а пикантный хрен в сочетании со свеклой добавят немного приятной остроты", – написал Клопотенко.

Ингредиенты: тыква – 800 г, молоко – 200 мл, твердый сыр – 185 г, оливковое масло – 30 мл, отварная или запеченная свекла – 2 шт. (маленькие), корень хрена – 1 см, лимонный сок – 1 ст. л., тыквенные семечки – по вкусу, мед – 1 ст. л. (по желанию), соль, перец.

Тыкву порезать на кусочки, посолить, сбрызнуть оливковым маслом и запекать при температуре 180 ºС 30 минут. Запеченную свеклу натереть вместе с хреном. Посолить, добавить лимонный сок. Запеченную тыкву взбить блендером с молоком, натираем в суп твердый сыр.

Подача: налить в тарелку суп, сверху – ложку цвикли, посыпать тыквенными семечками.

ВИДЕО
Видео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: Украина, традиции, Евгений Клопотенко, рецепт, тыква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
  Раввин Украины Моше Асман: Иранские беспилотники испытывают в Украине, чтобы ударить по Израилю. Россия дает Ирану ядерные технологии
Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией
Яценюк: Россия после объявления войны Украине была убрана с того места на глобальной карте, где находилась до 24 февраля. С геополитической точки зрения она стала китайской провинцией
Дмитрий ГОРДОН
Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Сын просился ко мне в подразделение, но я категорически против – мое внимание сместилось бы в сторону его безопасности
Замкомандира 518-го батальона Алмазова: Сын просился ко мне в подразделение, но я категорически против – мое внимание сместилось бы в сторону его безопасности
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
Loboda объяснила, о чем ее новая песня на украинском
В Польше сорвали встречу с Забужко
В Польше сорвали встречу с Забужко
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
Гаврилюк: Наши бороды поседели. У студентов, которые девять лет назад вышли на улицы, уже есть свои дети. Борьба продолжается. И мы победим
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
"Это что за богиня?", "Очень стильно". Никитюк снялась в кожаном платье от украинского бренда за 4,5 тыс. грн
Арестович покинул Украину. Фото за границей
Арестович покинул Украину. Фото за границей
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, в этом причина моего молчания". Лорак раскритиковали в сети после ее очередного обращения
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
"Теплая встреча. Запомню на всю жизнь". Потап сделал селфи с морпехом Диановым
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
Саливанчук в купальнике пробежалась по снегу. Видео
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
"Как мало нужно для минуты счастья". Бадоев рассказал, как коммунальщики подняли ему настроение
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
Квиткова нашла мотивацию в словах Кузьмы Скрябина
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
"Мне кажется или она очень хорошо кричит?" В сети обсуждают звук с микрофона Кароль без обработки. Видео
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
Дорофеева снялась без одежды в номере отеля
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
60-летний солист Red Hot Chili Peppers сходил на свидание с 25-летней украинской актрисой
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги и произнесла речь в поддержку Украины. Видео
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
EBU кардинально изменил правила голосования на "Евровидении 2023"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 