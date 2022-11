  Тыквенный крем-суп с сыром и цвиклями от Клопотенко

"Это то, что вы должны обязательно приготовить этой осенью. Молоко и сыр сделают суп особенно нежным, а пикантный хрен в сочетании со свеклой добавят немного приятной остроты", – написал Клопотенко.

Ингредиенты: тыква – 800 г, молоко – 200 мл, твердый сыр – 185 г, оливковое масло – 30 мл, отварная или запеченная свекла – 2 шт. (маленькие), корень хрена – 1 см, лимонный сок – 1 ст. л., тыквенные семечки – по вкусу, мед – 1 ст. л. (по желанию), соль, перец.

Тыкву порезать на кусочки, посолить, сбрызнуть оливковым маслом и запекать при температуре 180 ºС 30 минут. Запеченную свеклу натереть вместе с хреном. Посолить, добавить лимонный сок. Запеченную тыкву взбить блендером с молоком, натираем в суп твердый сыр.

Подача: налить в тарелку суп, сверху – ложку цвикли, посыпать тыквенными семечками.

ВИДЕО

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.