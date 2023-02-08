У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети

Бриз выступал на фестивале в Японии, когда у него загорелась аппаратура Фото: adrummerbreeze / Instagram

В ролике видно, как Бриз сперва с тревогой оглядывается в сторону задымления, а затем все громче начинает привлекать внимание работников сцены, выкрикивая: "Огонь!".

Все это время он не прекращал играть на барабанах. Вскоре технические работники заметили сигналы, подаваемые музыкантом, и устранили проблемы.

"Выходные в Японии! Короткая, но безумная и вдохновляющая поездка в Нагою (Япония), чтобы отыграть разовое фестивальное шоу! От горящих сценических мониторов до безмятежных посещений замков", – подписал он публикацию, в которой также обнародовал видео, снятые во время отдыха после выступления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adam Breeze (@adrummerbreeze)

Видео барабанщика с загоревшейся аппаратурой стало вирусным в TikTok. За сутки с момента публикации ролика на странице артиста его посмотрели 5,5 млн раз. Видео уже собрало 430 лайков.