Бульвар Шоубиз
 
08 февраля, 2023
 
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У барабанщика Wargasm на сцене загорелась аппаратура. Его реакция попала на видео и стала вирусной в сети

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Бриз выступал на фестивале в Японии, когда у него загорелась аппаратура
Бриз выступал на фестивале в Японии, когда у него загорелась аппаратура
Фото: adrummerbreeze / Instagram

Британский барабанщик Адам Бриз, несмотря на возгорание аппаратуры позади него, продолжал играть на барабанной установке во время выступления британского рок-дуэта Wargasm на музыкальном фестивале в Японии. Соответствующее видео, снятое установленными на сцене камерами, музыкант 6 февраля разместил на своей странице в Instagram.

В ролике видно, как Бриз сперва с тревогой оглядывается в сторону задымления, а затем все громче начинает привлекать внимание работников сцены, выкрикивая: "Огонь!".

Все это время он не прекращал играть на барабанах. Вскоре технические работники заметили сигналы, подаваемые музыкантом, и устранили проблемы.

"Выходные в Японии! Короткая, но безумная и вдохновляющая поездка в Нагою (Япония), чтобы отыграть разовое фестивальное шоу! От горящих сценических мониторов до безмятежных посещений замков", – подписал он публикацию, в которой также обнародовал видео, снятые во время отдыха после выступления.

Видео барабанщика с загоревшейся аппаратурой стало вирусным в TikTok. За сутки с момента публикации ролика на странице артиста его посмотрели 5,5 млн раз. Видео уже собрало 430 лайков.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: музыка, пожар, Япония, концерт
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