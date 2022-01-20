  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю

Усик: Спортсмен – он как беременная женщина: если сильно хочешь, то чуть-чуть можно Фото: Александр Усик / Usyk / Facebook

"Пиво можно пить, но это эстрогенчик, который разрушает мышечные ткани и на косточки иногда дает. Здоровья спорт не дает точно, а это вещество, которое делает тебя чуть-чуть слабее, но иногда хочется его", – признался Усик.

Он отметил, что позволяет себе иногда "пару бутылочек".

"Часто безалкогольное пиво пью, а иногда хочется какого-нибудь "Гиннесса" жесткого, вот этого запаха вкусненького. Спортсмен – он как беременная женщина: если сильно хочешь, то чуть-чуть можно", – заявил боксер.

По словам Усика, более крепкие алкогольные напитки для него "не сильно в приоритете".

"У меня дома много разной синьки есть, вина крутые – по 50 лет им. Мне их дарили, я их коплю, сохраняю. Их жалко пить, они просто стоят", – признался он.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube