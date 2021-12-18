Бульвар Шоубиз
 
18 декабря, 2021
 
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"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь

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На опубликованном видео Глюк'oZa станцевала возле новогодней елки
На опубликованном видео Глюк'oZa станцевала возле новогодней елки
Фото: glukozamusic / Instagram

Российская певица Глюк'oZa 18 декабря опубликовала в Instagram видео, на котором она в джинсах и черном облегающем лонгсливе, с вырезом в районе декольте, танцует возле новогодней елки. В кадре крупным планом певица показала грудь.

Ролик 35-летняя Глюк'oZa оставила без подписи.

"У меня нет слов", – прокомментировал valkov_zhenya.

"Ты секси", – написала galakudravceva5.

"Ух, Наташа", – отреагировал siniy70812017.

Контекст:

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.

В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после его аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.

Теги: Новый год, видео, Глюкоза, Глюк'оZа, певица, грудь, декольте
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