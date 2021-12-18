"У меня нет слов!", "Ух, Наташа". Глюк'oZa крупным планом показала грудь

Ролик 35-летняя Глюк'oZa оставила без подписи.

"У меня нет слов", – прокомментировал valkov_zhenya.

"Ты секси", – написала galakudravceva5.

"Ух, Наташа", – отреагировал siniy70812017.

Контекст:

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года.

17 июня 2006 года она вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 14-летняя Лидия и 10-летняя Вера.

В августе 2020 года певице на три года запретили въезд на территорию Украины. Она посещала с концертами Крым после его аннексии в 2014 году, нарушив украинское законодательство.