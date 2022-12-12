"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео

Роговцева познакомилась с творчеством Леси Украинки еще в детстве Фото: Ада Роговцева / Facebook

Роговцева рассказала, что познакомилась с творчеством Леси Украинки в детстве – стихи поэтессы ей читала ее мама.

"У нее есть ответы почти на все наши вопросы", – заявила Роговцева.