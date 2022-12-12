"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео

Роговцева рассказала, что познакомилась с творчеством Леси Украинки в детстве – стихи поэтессы ей читала ее мама.
"У нее есть ответы почти на все наши вопросы", – заявила Роговцева.
Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском Житомирской области.
Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.
Литературно-мемориальный музей в Колодяжном был основан в 1949 году в доме, где писательница провела детские и юношеские годы.