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12 декабря, 2022
 
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"У нее есть ответы почти на все наши вопросы". Роговцева провела литературный вечер в доме Леси Украинки на Волыни. Видео

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Роговцева познакомилась с творчеством Леси Украинки еще в детстве
Роговцева познакомилась с творчеством Леси Украинки еще в детстве
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева провела литературный вечер в доме украинской писательницы Леси Украинки в Колодяжном Волынской области. Видео ее выступления опубликовано 10 декабря на странице "Общественное Культура" в Facebook.

Роговцева рассказала, что познакомилась с творчеством Леси Украинки в детстве – стихи поэтессы ей читала ее мама.

"У нее есть ответы почти на все наши вопросы", – заявила Роговцева.

https://www.facebook.com/suspilne.culture/videos/463756945832499/

Контекст:

Украинская поэтесса, писательница и переводчица Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач) родилась 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском Житомирской области.

Известна благодаря своим сборникам стихов "На крыльях песен" (1893), "Думы и мечты" (1899), "Отзывы" (1902), поэм "Старая сказка" (1893), "Одно слово" (1903), драм "Боярыня" (1913), "Кассандра" (1903–1907), "В катакомбах" (1905). Ее драма-феерия "Лесная песня" (1911) стала знаковым элементом украинской национальной культуры.

Литературно-мемориальный музей в Колодяжном был основан в 1949 году в доме, где писательница провела детские и юношеские годы.

Теги: литература, культура, Ада Роговцева, Волынь, творчество, Леся Украинка
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