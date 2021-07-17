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17 июля, 2021
 
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У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ

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Состояние МакSим все еще остается тяжелым, но наблюдается позитивная динамика
Состояние МакSим все еще остается тяжелым, но наблюдается позитивная динамика
Фото: maksimartist / Instagram

У российской певицы МакSим (Марины Абросимовой), которая месяц находится в искусственной коме, отказывает правое легкое. Об этом 17 июля сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка все еще находится на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). При этом певице становится хуже – ее правое легкое перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ, подчеркивает Mash.

Авторы канала также сообщают, что проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Контекст:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".

16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.

19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.

30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.

10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.

Теги: Россия, МакSим, певица
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