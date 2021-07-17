У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ

По данным канала, артистка все еще находится на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). При этом певице становится хуже – ее правое легкое перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ, подчеркивает Mash.
Авторы канала также сообщают, что проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.
МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Стала широко известной в 2006 году после выхода альбома "Трудный возраст".
16 июня Абросимова в своем Instagram сообщила, что попала в больницу с пневмонией. У нее было поражено 40% легких. Артистка несколько раз сдавала тест на коронавирус, и каждый раз он был отрицательный.
19 июня стало известно, что певицу ввели в искусственную кому, в которой она должна была пробыть всего несколько дней. Также Абросимову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Представитель артистки сообщил, что у нее низкое насыщение крови кислородом.
30 июня СМИ сообщили, что певицу перевели с аппарата искусственной вентиляции легких на ЭКМО. Метод ЭКМО применяется при лечении крайне тяжелых случаев пневмонии.
10 июля представитель артистки говорил, что МакSим стало лучше, но ситуация все еще стабильно тяжелая.