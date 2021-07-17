У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ

Состояние МакSим все еще остается тяжелым, но наблюдается позитивная динамика Фото: maksimartist / Instagram

По данным канала, артистка все еще находится на аппарате ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации). При этом певице становится хуже – ее правое легкое перестает работать, там увеличиваются кисты и полости. Из-за начавшихся осложнений органу не помогает даже ИВЛ, подчеркивает Mash.

Авторы канала также сообщают, что проблемы с работой легких сказались и на сердце. У певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.