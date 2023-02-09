У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото

Решение стать родителями Захад (слева) и Зия Павал (справа) приняли полтора года назад, когда каждый из них находился на разной стадии по смене пола Фото: paval19 / Instagram

В интервью BBC супруги рассказали, что Захад, который называет себя только по имени, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Зия Павал сообщила журналистам, что при рождении была записана человеком мужского пола, а сейчас идентифицирует себя как женщину. Ее партнер Захад, наоборот, при рождении считался женщиной, но сейчас воспринимает себя как мужчину.

Решение стать родителями пара приняла полтора года назад, когда каждый из них находился на разной стадии по смене пола. На тот момент яичники и матка Захада еще не были удалены и по совету медиков партнеры прекратили гормональную терапию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ziya Paval (@paval19)

Зия Павал работает хореографом, а Захад – бухгалтером в супермаркете. Он планирует вернуться на работу спустя пару месяцев. Пара живет в штате Керала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ziya Paval (@paval19)

Супруги стали известными после того, как разместили снимки из своей фотосессии, на которых Захад был запечатлен с округлившимся животом.