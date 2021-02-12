Бульвар Шоубиз
 
12 февраля, 2021
 
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Участница нового "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом

Участница нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Мария Рак в течение 11 лет была замужем за музыкантом Александром Чуниным.

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Рак будет соревноваться за победу в шоу "Голос країни" в команде Monatik
Рак будет соревноваться за победу в шоу "Голос країни" в команде Monatik
Фото: mariya.rak / Instagram

Участница нового сезона "Голосу країни" на "1+1" Мария Рак в интервью, опубликованном 12 февраля на сайте издания "КП в Украине", заявила, что у них с экс-супругом, музыкантом Александром Чуниным не получилось гармоничной пары, поэтому они развелись летом 2020 года, прожив вместе 11 лет.

По словам артистки, решение о разводе они с мужем приняли после того, как она вернулась из плавания, во время которого работала певицей на круизном лайнере. Рак подчеркнула, что последние несколько лет семейной жизни были не очень гладкими. 

Артистка рассказала, что одной из причин разногласий было то, что каждый из супругов "тянул в свою сторону и был сам по себе". 

Участница вокального шоу призналась, что после развода ей удалось сохранить с Чуниным дружеские отношения.

Фото: mariya.rak / Instagram
Чунин и Рак с сыном Евгением. Фото: mariya.rak / Instagram

7 февраля 2021 года Мария Рак во время третьего выпуска слепых прослушиваний на шоу "Голос країни" исполнила композицию американской певицы Уитни Хьюстон Queen Of The Night, развернув к себе всех тренеров проекта. Участница выбрала в качестве наставника Monatik.

В 2011 году Мария Рак и Monatik (Дмитрий Монатик) были участниками проекта "Х-фактор" – она боролась за победу в команде украинского продюсера Игоря Кондратюка, а тренером ее нынешнего наставника был проживающий в Украине рэпер белорусского происхождения Серега (Сергей Пахоменко). Монатик выбыл из шоу после трех эфиров, заняв девятое место, а Рак стала финалисткой, уступив победу Алексею Кузнецову.

Премьера 11-го сезона шоу "Голос країни" состоялась 24 января. Помимо Monatik, тренерами проекта являются певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певец Олег Винник. 

Мария Рак воспитывает сына Евгения (2014). 

Теги: Голос країни, Monatik, певица, развод, Мария Рак
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