"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике

Образ 54-летней артистки на одном из снимков дополнил шелковый халат.

"Будем максимально ослеплять – сильнее солнца, от которого я всегда прячусь, и купальники "сочинила", как для себя, – максимально закрытые, "с интригой", и максимально комплиментарные, не только для худых. Это так укрепляет самооценку перед выходом на яркий свет", – подписала она публикацию.

За несколько часов фото Литвиновой собрали около 18 тыс. лайков.

"Ух ты, Рената, смело", – написала demidrol4ik19.

"Хочу так выглядеть в свои 21", – прокомментировала ibrcat.

"Невероятная пластичность и грациозность! Шарм и шик!" – отреагировала groomingbylara.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall)