"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа

"Что-то пробило обшивку, самое главное – это выдержка, спокойствие…" – говорила моя героиня, стюардесса из фильма "Небо. Самолет. Девушка". А сейчас я нашла рецепты, как успокоиться уже в реальной жизни, и внутри, и снаружи", – подписала фото Литвинова, добавив рекламу косметической марки.
"Время над вами не властно", – прокомментировала пост актрисы olgakrasa_.
"Красотка", – написал sergeylostboy.
View this post on Instagram
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века".
Первая заметная роль Литвиновой была в 1994 году в драме "Увлеченья" украинского режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме "Настройщик", которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.
Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала "Граница. Таежный роман". Среди ее режиссерских работ – картины "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".
В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.