"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа

"Что-то пробило обшивку, самое главное – это выдержка, спокойствие…" – говорила моя героиня, стюардесса из фильма "Небо. Самолет. Девушка". А сейчас я нашла рецепты, как успокоиться уже в реальной жизни, и внутри, и снаружи", – подписала фото Литвинова, добавив рекламу косметической марки.

"Время над вами не властно", – прокомментировала пост актрисы olgakrasa_.

"Красотка", – написал sergeylostboy.

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