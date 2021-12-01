Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2021
 
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"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа

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"Время над вами не властно". 54-летняя Рената Литвинова показала лицо без макияжа / Бульвар Шоубиз

Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова 1 декабря запостила в Instagram свой портрет крупным планом и без макияжа. На снимке 54-летняя артистка наносит на лицо косметическое средство для кожи.

"Что-то пробило обшивку, самое главное – это выдержка, спокойствие…" – говорила моя героиня, стюардесса из фильма "Небо. Самолет. Девушка". А сейчас я нашла рецепты, как успокоиться уже в реальной жизни, и внутри, и снаружи", – подписала фото Литвинова, добавив рекламу косметической марки.

"Время над вами не властно", – прокомментировала пост актрисы olgakrasa_.

"Красотка", – написал sergeylostboy.

Контекст:

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века".

Первая заметная роль Литвиновой была в 1994 году в драме "Увлеченья" украинского режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме "Настройщик", которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.

Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала "Граница. Таежный роман". Среди ее режиссерских работ – картины "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.

Теги: Рената Литвинова, актриса, макияж
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