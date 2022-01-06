"Украина" – самый популярный канал в новогоднюю ночь

В новогодний вечер показатели канала "Украина" были самыми высокими среди всех украинских телеканалов по трем самым широким аудиториям Фото: depositphotos.com

В новогодний вечер (слот 20.00–2.00) показатели канала "Украина" были самыми высокими среди всех украинских телеканалов по трем самым широким аудиториям. По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля смотрения достигла 17,13%, рейтинг – 7,27%. По аудитории 18+ (вся Украина) доля – 15,26%, рейтинг – 6,28%. По аудитории 4+ (вся Украина) доля – 15,07%, рейтинг – 5,80%.

Самой популярной программой 31 декабря по аудиториям 18+ (города 50 тыс.+) и 18+ (вся Украина) стало новогоднее поздравление президента, вышедшее в эфир на канале "Украина". По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля достигла 19,91%, рейтинг – 9,28%; по аудитории 18+ (вся Украина) доля – 17,74%, рейтинг – 7,63%.

К новому году канал "Украина" создал масштабное праздничное шоу "Новорічна маска", которое объединило в новогоднюю ночь всех топовых артистов страны и подарило зрителям более 30 захватывающих таинственных номеров. "Новорічна маска" стала лучшим развлекательным проектом 31 декабря по трем самым широким аудиториям 18+ (города 50 тыс.+), 18+ (вся Украина) и 4+ (вся Украина). По аудитории 18+ (города 50 тыс.+) доля – 17,53%, рейтинг – 7,74%, по за аудитории 18+ (вся Украина) доля – 15,82%, рейтинг – 7,06%, по аудитории 4+ (вся Украина) доля – 15,59%, рейтинг – 6,5%.

** Данные рассчитаны для аудиторий в возрасте старше 18 лет, выборка "50 тыс.+".

*** Данные рассчитаны для аудитории старше четырех лет, выборка "Вся Украина".

**** Данные рассчитаны для аудитории в возрасте старше 18 лет, выборка "Вся Украина".

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК. Оператор панели – Nielsen; мониторинг – "Коммуникационный союз". Данные предоставлены телеканалом "Украина". Данные за 2021 год – финальные, рассчитанные по показателям rat%, shr% и cov#. Детальнее по показателям и определению целевых аудиторий в глоссарии ИТК.