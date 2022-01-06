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Инфографика

Новогоднее поздравление Зеленского длилось дольше, чем обращения лидеров других стран. Инфографика

 
| Сегодня 11.30 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Поздравление с Новым годом от президента Украины Владимира Зеленского, которое длилось 21 минуту, превысило по времени новогодние обращения лидеров других стран. Это следует из инфографики, опубликованной 6 января изданием "Слово и дело". В частности, президент США Джо Байден уложился в 38 секунд, а президент РФ Владимир Путин поздравлял сограждан меньше семи минут.
Теги: Владимир Путин, Новый год, Джо Байден, Владимир Зеленский, президент, поздравление, обращение, Новый год 2022
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