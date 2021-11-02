Бульвар Шоубиз
 
02 ноября, 2021
 
Новости

"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вертуты являются простой в приготовлении выпечкой
Вертуты являются простой в приготовлении выпечкой
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 1 ноября на своей странице в Instagram рассказал, как приготовить осеннюю выпечку – вертуту с тыквой, кисломолочным сыром и маком.

"Выходит такая очень прекрасная украинская выпечка с начинкой, что очень актуально", – отметил он.

По словам Клопотенко, блюдо очень простое в исполнении.

Для приготовления начинки нужно натереть 500 г очищенной тыквы, смешать ее с сахаром (100г) и творогом (300г).

Слоеное тесто (500г) раскатать, разделить на 2 части и смазать размягченным сливочным маслом. Сверху выложить начинку, свернуть калачиком. Смазать вертуты взбитым желтком, посыпать маком и печь на протяжении. 25–30 минут при температуре 180 градусов.

В Stories Instagram Клопотенко дал рецепт приготовления апельсиновой глазури, которой можно смазать вертуту. Для этого нужно взбить 100 г сахарной пудры и свежевыжатый сок одного апельсина.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

Теги: сахар, МастерШеф, Евгений Клопотенко, рецепт, рецепты, масло, блюдо, творог, слоеное тесто, тыква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
"Большой шок для Путина": почему беспилотник Bayraktar так пугает Кремль
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Кузин: Большая проблема – локальные религиозные лидеры, которые активно выступают против вакцинации
Елена ПОСКАННАЯ
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Цхакая: Если сложить языковые сертификаты с отменой премий для госслужащих, получается операция вражеских сил. Диверсия
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом
Дурнев: Леся Никитюк – святой человек. Думаю, после ее смерти своды Софийского собора должны быть украшены ее светлым ликом
Дмитрий ГОРДОН
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
"Глаз не отвести!", "Неистово красива". Ребрик снялась в "голой" комбинации
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
  Ведущий Мирошниченко признался, что продюсеры "Танцев со звездами" пригласили бизнесмена Корогодского в следующий сезон шоу
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала свои голые ягодицы вблизи
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
Dantes случайно лишился бороды. Фото до и после
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Настоящая. Без фильтров". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в прозрачной одежде
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Иллюзии разбиваются". Третья жена Виктора Павлика показала их редкое совместное фото
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  "Прозевал". Анита Луценко призналась, что ждала от гражданского мужа предложения руки и сердца, а он его так и не сделал
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
  Жена бизнесмена Ярославского рассказала, как они с мужем относятся к желанию дочери стать моделью
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
"Пальцы на ногах длиннее, чем на руках", "Вся в пластике". Тина Кароль засветила голое тело в прозрачной ткани
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
Узелков со скандалом покинул интервью, услышав вопрос о детях от брака с Боржемской. Видео
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Dantes сошел с ума". Дорофеева показала, что для нее сделал муж
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ну какие балдежные". Ефросинина в мини-бикини показала романтическое видео с мужем на Мальдивах
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Ты жжешь, Сальмита!" 55-летняя Хайек кардинально сменила прическу
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
"Очаровательная мини-Зинченко". Футболист Зинченко крупным планом показал дочь, которой исполнилось три месяца
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS