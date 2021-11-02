"Украинская выпечка с начинкой". Эксперт поделился рецептом вертуты с тыквой, творогом и маком

"Выходит такая очень прекрасная украинская выпечка с начинкой, что очень актуально", – отметил он.

По словам Клопотенко, блюдо очень простое в исполнении.

Для приготовления начинки нужно натереть 500 г очищенной тыквы, смешать ее с сахаром (100г) и творогом (300г).

Слоеное тесто (500г) раскатать, разделить на 2 части и смазать размягченным сливочным маслом. Сверху выложить начинку, свернуть калачиком. Смазать вертуты взбитым желтком, посыпать маком и печь на протяжении. 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

В Stories Instagram Клопотенко дал рецепт приготовления апельсиновой глазури, которой можно смазать вертуту. Для этого нужно взбить 100 г сахарной пудры и свежевыжатый сок одного апельсина.