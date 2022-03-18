Украинский аниматор запустил флешмоб короткометражек о смерти Путина. Участие уже приняли представители Венгрии, Нидерландов, Швеции. Видео

Организатор флешмоба по созданию короткометражек о смерти Путина заявил, что ролик должен быть не больше 10 секунд Фото: ЕРА

Организатор флешмоба заявил, что ролик должен быть не больше 10 секунд. Автор короткометражки может отправить ее на конкурс анонимно или же указать авторство в титрах.

Участие в конкурсе, кроме украинцев, приняли аниматоры из Нидерландов.

Короткометражку на заданную тему прислали конкурсанты из Венгрии.

Свою версию кончины Путина презентовал во флешмобе Джейкоб Столхаммар из Швеции.

"Моя бабушка была из Украины. Моя мама из Эстонии. Эта ужасная война должна закончиться, и бесполезное убийство людей от рук идиотского Путлера должно закончиться", – написал он.

Также участником флешмоба стал шестилетний Марк из Днепра.



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