Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность

Читатели журнала сами определяют, какую сумму от €10 до €100 они готовы перевести на благотворительность.

"То, что украинки несравненные, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации, – говорится в обращении редакции. – Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)