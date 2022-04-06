Бульвар Шоубиз
 
06 апреля, 2022
 
Новости

Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В редакции украинского Playboy заявили, что на создание спецвыпуска их вдохновил героизм защитников Украины
В редакции украинского Playboy заявили, что на создание спецвыпуска их вдохновил героизм защитников Украины
Фото: playboy.ua

Редакция мужского журнала Playboy в новом номере рассказала о нападении РФ на Украину. Спецвыпуск доступен в электронном виде. Вырученные от продажи журнала деньги будут направлены на гуманитарную помощь украинцам, обеспечение больниц и покупку автомобилей скорой помощи. Об этом сообщается на сайте журнала.

Читатели журнала сами определяют, какую сумму от €10 до €100 они готовы перевести на благотворительность. 

"То, что украинки несравненные, мы доказывали всем с каждым выпуском Playboy Ukraine более 15 лет подряд. Сейчас в нашу страну пришла война, и мы ежедневно доказываем всему миру еще и то, что наша нация самая сильная. Мы всегда призывали к свободе своих желаний, а сегодня мы показываем всему миру, что есть настоящая независимость и реальная свобода целой нации, – говорится в обращении редакции. – Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, благотворительность, война России против Украины, Playboy, журнал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Лойко: Если придется, я буду стрелять, возьму на себя пару соотечественников
Елена ПОСКАННАЯ
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Полное вооружение. Кто и как помогает теробороне. Список
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Глава Госспецсвязи: Чаще меняйте пароли. Злоумышленники стараются скомпрометировать ваши аккаунты – это основной инструмент информационной войны
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Реве
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"Они слились". Тополя рассказал, как предложил российскому каналу перевести деньги на ВСУ
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
"В Украину будем возвращаться вне зависимости от ситуации". Жена Павлика рассказала, почему вместе с сыном уехала в Израиль
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  "До войны я всегда занимала позицию, что каждый имеет право на свою правду". Ефросинина рассказала, как относится к Дорну и Лободе
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
  Данилко: Я если бы и увидел Путина, то только мертвым. Я за такую встречу – он лежит, я потрогал лоб и говорю: "Ребята, холодный!"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
Тополя высказался о коллегах, которые до войны строили карьеру в РФ, а сейчас адаптировались к ситуации с помощью "соплей и слез"
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  "Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
  Кондратюк: Это очень сложное обстоятельство – находиться в безопасности, зная, что твоя квартира в опасности
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS