Украинский защитник с тату Гордона на руке показал, как "мочит русню" на передовой. Журналист отреагировал. Видео

Сидорук четыре дня простоял в очереди в военкомат Фото: mefi100fel_ / Instagram

В марте 2021 года Сидорук показал на своей странице в Instagram новое тату с изображением Гордона и его знаменитой фразой на украинском языке "Я тобі кадик вирву", которое нанес на правую руку.

"Прячьте кадыки", – подписал тогда ролик Сидорук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саша Сидорук (@mefi100fel_)

После нападения РФ на Украину Сидорук добровольцем отправился защищать Украину. По словам военнослужащего, он четыре дня простоял в очереди в военкомат и сейчас воюет с российскими оккупантами на передовой в Харьковской области.

В новом видео, записанном на передовой, Сидорук обратился к Гордону.

"Теперь рука с его портретом мочит русню", – сказал украинский защитник.

"Горжусь невероятно", – отреагировал на ролик Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

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