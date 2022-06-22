Украинский защитник с тату Гордона на руке показал, как "мочит русню" на передовой. Журналист отреагировал. Видео

В марте 2021 года Сидорук показал на своей странице в Instagram новое тату с изображением Гордона и его знаменитой фразой на украинском языке "Я тобі кадик вирву", которое нанес на правую руку.
"Прячьте кадыки", – подписал тогда ролик Сидорук.
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После нападения РФ на Украину Сидорук добровольцем отправился защищать Украину. По словам военнослужащего, он четыре дня простоял в очереди в военкомат и сейчас воюет с российскими оккупантами на передовой в Харьковской области.
В новом видео, записанном на передовой, Сидорук обратился к Гордону.
"Теперь рука с его портретом мочит русню", – сказал украинский защитник.
"Горжусь невероятно", – отреагировал на ролик Гордон.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)