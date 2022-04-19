"Если это коснулось вас – напишите". Украинский бренд запустил благотворительную инициативу, чтобы обеспечить женщин-переселенцев бельем

"Уже готово 200 комплектов. Наш поставщик тканей не работает, отшиваем из всех имеющихся в настоящее время вариантов. Связались с волонтерами, чтобы ускорить процесс поиска женщин. Их количество уже также приближено к "подвешенным" 1000 комплектам. Спасибо каждой, кто участвовал в освещении этой инициативы! Всем кто поддержал других женщин! Работаем дальше", – говорится в публикации.



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Контекст:

Украинский бренд инициировал благотворительную акцию 3 апреля после того, как к ним обратились женщины из Волновахи Донецкой области с просьбой помочь с нижним бельем, так как как они вынуждены были покинуть свои дома и остались без ничего.

Администрация бренда отмечает, что на их просьбу отреагировали другие покупательницы, заявив, что могут оплатить комплекты белья для тех, кто уже обратился за помощью, и "подвесить" белье для тех, кто еще не знаком с инициативой, но нуждается в помощи. "Если знаете, кто лишился всего, напишите нам, или если это коснулось именно вас – напишите нам", – говорится в публикации.