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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ДТЭК Ахметова направил в поддержку армии и на гуманитарные цели 324 млн грн

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Среди прочей помощи компания закупила и передала продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей
Среди прочей помощи компания закупила и передала продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей
Фото: Група ДТЕК / Facebook

ДТЭК Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину направил на гуманитарную помощь, поддержку ВСУ и Сил территориальной обороны 324 млн грн, сообщили в пресс-службе компании.

"Средства направлены на покупку продуктовых наборов и жизненно необходимых медикаментов, средства защиты для военных и поддержку вынужденных переселенцев. Все бизнесы группы ДТЭК работают в тесном взаимодействии с властью и органами местного самоуправления для поддержки обороноспособности Украины", – сказано в сообщении.

Для нужд ВСУ и территориальной обороны ДТЭК передала 117 автомобилей, которые используются для выполнения задач по защите населения.

Вместе с Фондом Рината Ахметова ДТЭК закупила и передала продукты питания для жителей Николаевской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Лекарствами, продуктами и средствами гигиены компания обеспечила три детские больницы Киева, закупила и передала в "Охматдет" пять сверхсовременных аппаратов для лечения ран Renasys Touch.

Компания также организует доставку генераторов для автономного обеспечения электроэнергией для нужд больниц и территориальных общин в ряде регионов.

Угледобывающие предприятия ДТЭК передали 350 тонн угля для нужд "Укрзалізниці", отчитались в ДТЭК. Топливо используется для поездов, ежедневно эвакуирующих украинцев из зон боевых действий. Еще около 100 тонн передано для нужд местных общин и обеспечения теплоснабжения.

С начала войны бизнесы СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам около 1,4 млрд грн, или почти $48 млн. В эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.д.), а также поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, аптечки и т.д.).

Теги: ДТЭК, электроэнергия, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова
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