  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix

Показ фильма "Сусідка" в украинских кинотеатрах состоялся 29 декабря 2022 года Фото: usfa.gov.ua

Фильм снят режиссером Наталией Пасеницкой по сценарию украинской писательницы Ирены Карпы. Саундтрек к картине записали украинские артисты Monatik и Roxolana.

Показ картины в украинских кинотеатрах состоялся 29 декабря 2022 года. Изначально премьера картины была запланирована на 3 марта, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину была отменена.

Главные роли в фильме исполнили украинские актеры Ксения Мишина и Артемий Егоров. В картине также снимались украинская певица Анна Тринчер и основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон. Он сыграл самого себя.

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