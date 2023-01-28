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28 января, 2023
 
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Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын

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Мирошниченко вместе с женой воспитывает двух детей
Мирошниченко вместе с женой воспитывает двух детей
Фото: timur.miroshnychenko / Instagram

36-летний украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой начал процедуру по усыновлению ребенка. Об этом он сообщил 17 января в эфире программы "Сніданок з "1+1" на канале "1+1".

"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком может пройти не один месяц, а может, даже и год", – сказал ведущий.

Мирошниченко также ответил на вопрос, какого возраста ребенка они бы хотели усыновить.

"Возраст – плюс-минус чтобы совпадал с нашими детьми, чтобы им было комфортно всем втроем. Потому что это огромный стресс для всех. Пол у детей мы постоянно спрашиваем, и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк – сестренку. Или Мия – сестричку, а Марк – почему-то злого братика",  признался он.

Контекст:

В 2018 году Мирошниченко женился на своей избраннице, адвокате Инне Рудик. Летом 2018 года у пары родилась дочь Мия, а в начале 2020 года – сын Марк.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: усыновление, дети, семья, Тимур Мирошниченко
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