Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын

"Мы сейчас занимаемся процессом усыновления. Там не все так просто. Это очень длительный процесс. До непосредственного знакомства с ребенком может пройти не один месяц, а может, даже и год", – сказал ведущий.

Мирошниченко также ответил на вопрос, какого возраста ребенка они бы хотели усыновить.

"Возраст – плюс-минус чтобы совпадал с нашими детьми, чтобы им было комфортно всем втроем. Потому что это огромный стресс для всех. Пол у детей мы постоянно спрашиваем, и здесь все меняется постоянно. Мия, например, хочет братика, а Марк – сестренку. Или Мия – сестричку, а Марк – почему-то злого братика", – признался он.